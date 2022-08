Nederlandse toeristenpaar door vergiftiging overleden in Colombia; twee metgezellen gezocht

De Colombiaanse autoriteiten zijn momenteel bezig met een onderzoek omtrent de plotselinge dood van een Nederlands toeristenpaar, eerder deze week in de stad Cartagena. Volgens een Colombiaanse nieuwszender zou uit het autopsierapport blijken dat het stel bezweek aan de gevolgen van een vergiftiging veroorzaakt door een vreemde substantie.

Volgens informatie die tot dusver is vrijgegeven, arriveerden Robert Gerrit Kootte (31) en Nienke Guri Trishna Bawa (29) afgelopen zaterdag 20 augustus in Cartagena, om te genieten van hun vakantie op een van de mooiste plekken in Colombia. Deze reis veranderde echter in een nachtmerrie, waarbij zowel de man als vrouw zijn komen te overlijden.

Volgens de eerste rapportage van de artsen hadden beide personen maagklachten, na voedselvergiftiging door het nuttigen van een maaltijd in een restaurant en kregen ze eerst medische behandeling in het hostel waar ze logeerden. Maandagmiddag verergerde hun situatie en werden ze overgebracht naar de eerste hulp van de Medihelp Clinic.

Het stel was met twee anderen gaan eten. Beeld via Caracol Radio

Javier Hernández, medisch directeur van de kliniek, gaf tegenover lokale media aan, dat de vrouw gereanimeerd moest worden bij haar aankomst. Op dat moment waren haar vitale functies ernstig aangetast. Hulp mocht niet baten waarna haar dood officieel werd vastgesteld. De man werd vanwege een aanval overgebracht naar de intensive care en is dinsdagochtend overleden.

Uit nieuwe informatie blijkt dat de twee in het gezelschap van twee andere buitenlanders waren (foto), toen ze bij het restaurant waren. Deze twee personen zijn nergens te bekennen en de autoriteiten in Cartagena zijn een zoektocht naar hen gestart.

Familieleden van de slachtoffers zijn inmiddels in Cartagena aangekomen in verband met de afwikkeling van alle formaliteiten voor de repatriëring van de stoffelijke overschotten naar Nederland.

Het Openbaar Ministerie heeft de zaak in onderzoek.