Clerence Sedoc eerste buurtmanager van Moengo

Brigadier Clerence Sedoc heeft de buurtmanagerstraining met succes afgerond en is door het Korps Politie Suriname voorgedragen als eerste buurtmanager van het ressort Moengo.

Als buurtmanager is het je taak om de relatie tussen politie en burgerij te herstellen, het aantal inbraken te helpen verminderen, optreden als bemiddelaar in burenconflict, optreden tegen nachtelijke burenoverlast en

geluidsoverlast, wat verboden is volgens de algemene plaatselijke verordening et cetera.

Sedoc wil samen met de gemeenschap, de bestuursdienst en andere ketenpartners problemen helpen oplossen, om de omgeving weer zoveel mogelijk leefbaar te maken.

Als uitdaging ziet hij de vroege schoolverlaters,

de hangjongeren voor de winkels en zij die zich bezighouden met drugspraktijken. Met de beperkte middelen wil hij samen met districtscommissaris Olivia Dominie, uitkijken naar instanties om deze jongeren te begeleiden en af te leiden van hun ingeslagen weg en zo te werken aan betere bewustwording.

De buurtmanager is te bereiken op het mobielnummer 8849721.