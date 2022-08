Travestiet berooft man van telefoon op Revoplein

Een travestiet heeft dinsdagochtend een 30-jarige man van zijn mobiele telefoon beroofd op het Revoplein in Suriname.

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij op het plein stond en op een gegeven moment kwam de verdachte bij hem. Binnen een fractie van seconden rukte de travestiet de telefoon weg en maakte zich uit de voeten.

De 30-jarige aarzelde geen moment en rende achter de verdachte aan. In de Watermolenstraat trok plotseling een man een houwer tevoorschijn voor hem. Het slachtoffer staakte zijn achtervolging en schakelde de politie in.

De sterke arm ging ter plaatse en stelde een onderzoek in. Geen van de verdachten is in de directe omgeving aangetroffen. Er wordt gewerkt aan hun opsporing en aanhouding.