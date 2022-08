Politieagent die beschuldigd werd van beroving in vrijheid gesteld

De agent van politie A.E. is op woensdag 24 augustus op verzoek van zijn advocaat Derrick Veira door de kantonrechter in vrijheid gesteld. Hij was op 18 april 2022 aangehouden nadat ene B.P. aangifte wegens beroving tegen hem en ene P.I. had gedaan.

De aangever B.P. is volgens de raadsman meerdere malen veroordeeld voor oplichting. Hij moest de medeverdachte P.I. een bepaald bedrag betalen voor verrichte werkzaamheden, maar hij hield P.I. steeds aan het lijntje.

Op een dag begaf P.I. zich naar de woning van de aangever, die hem 400 USD moest betalen. Ter plaatse trof hij de grootmoeder van de aangever aan, die hem te kennen gaf dat haar kleinzoon een notoire oplichter is.

P.I. wilde zijn geld en had bedacht zich schuil te houden bij de woning van de politieman, die nabij het woonadres van de aangever woonde, zodat hij de aangever in de gaten kon houden. Toen de aangever B.P. uit zijn woning kwam hield P.I. hem staande en vroeg naar zijn geld. De aangever betaalde hem toen 3.000 SRD.

Omdat B.P. overal bekend staat als oplichter werd hij op straat gezet door zijn grootmoeder. Twee dagen daarna stapte hij naar de politie waar hij achteraf aangifte van diefstal middels geweldpleging tegen P.I. en de politieman deed.

Vaststaand feit is volgens Veira dat de aangever twijfelachtige verklaringen heeft afgelegd, die niet overeenkomen met de bekeken camerabeelden. De aangever werd daarna zelf aangehouden en is momenteel in detentie vanwege oplichting. Hij is in juli veroordeeld tot 15 maanden cel, zegt de raadsman aan de redactie van Waterkant.Net.

Woensdag is de politieman, die helmaal niets te maken had met de zaak, door de kantonrechter in vrijheid gesteld.