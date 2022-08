Ook bij EBS paspoorten van leiding bedrijf ingenomen

Ook bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn paspoorten van het directieteam en de RVC-leden ingenomen. Dat meldt de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag op haar voorpagina.

Dit zou gebeurd zijn in het kader van het onderzoek dat door het Openbaar Ministerie (OM) bij de EBS is ingesteld. Aanleiding voor het onderzoek is een publiekelijk gemaakt rapport, waarin RvC lid en ABOP topper Leo Brunswijk wordt beschuldigd van het misbruik van zijn positie als president-commissaris c.q. interim-CEO.

In dit rapport komt naar voren dat Brunswijk handelingen zou hebben gepleegd die tot ernstige financiële benadeling van de EBS hebben geleid.

Zo blijkt uit facturen die in het rapport zijn meegenomen dat NV Velka Vak Group, welke opgericht is in februari 2021, voor meer dan 5 miljoen SRD aan geleverde materialen en diensten betaald is door de EBS. Dat terwijl er voor deze leveringen geen onderliggende grondslag of overeenkomst te vinden is.

In de rapportage staat verder dat uit onderzoek bijkt dat opdrachten zijn goedgekeurd in opdracht van Leo Brunswijk, in de hoedanigheid van president-commissaris van de EBS. Dit buiten de geldende procurement en controleregels om.

Opmerkelijk is dat de NV Velka Vak Group staat ingeschreven aan de Walter Bursideweg 52 te Moengo in Marowijne. Op dit adres is geen zichtbaar bewijs van de aanwezigheid van een bedrijf aangetroffen. Wel is op hetzelfde adres een carwash gevestigd. Tevens zou blijken dat de drie aandeelhouders van de NV familierelaties zouden hebben met Leo Brunswijk.

Het OM liet eerder weten dat zij teams heeft samengesteld om strafrechtelijk onderzoek te doen naar de vermeende onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan bij de EBS.