Rijden door rood leidt tot aanrijding met flinke schade in Centrum

Op de hoek van de Dr. Sophie Redmond- en Zwartenhovenbrugstraat vond er woensdagavond een aanrijding tussen een Toyota Ractis en Honda Fit plaats.

De Ractis reed over de Dr. Sophie Redmondstraat richting Frederik Derbystraat. De Fit reed over de Zwartenhovenbrugstraat richting Keizerstraat.

Op de hoek kwamen de auto’s met elkaar in botsing, nadat een van de bestuurders door het rode verkeerslicht heeft gereden. Het is nog onduidelijk wie de veroorzaker is.

De politie heeft beide voertuigen hangende het onderzoek in beslag genomen.