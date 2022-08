Weer slapend gezin bruut overvallen en gekneveld achtergelaten

Drie gewapende criminelen hebben afgelopen nacht een roofoverval gepleegd in een woning aan de Nieuw Libanonweg in Suriname, waarbij een gezin slachtoffer is geworden.

De daders waren gewapend met respectievelijk een jachtgeweer, een mes en een houwer. Ze betraden de woning binnen door een houten plank van de buitenkeuken los te rukken. Via die ontstane opening verschaften zij zich toegang tot de woonruimte.

In de woning waren de heer des huizes B.G. (58), zijn echtgenote (49) en hun twee minderjarige kinderen van 9 en 10 jaar aanwezig. Ze werden in diepe rust onaangenaam door de rovers verrast. De hoofdbewoners werden met tie-wraps gekneveld, maar hun kinderen bleven ongedeerd.

Daarna doorzochten de indringers de woning en gingen ervandoor met een 42 inch televisie toestel, een brushcutter en een tas inhoudende 47.000 SRD 4.600 euro en belangrijke documenten.

Volgens de slachtoffers laadden twee van de rovers de goederen in het voertuig van de slachtoffers en daarmee verlieten ze de plaats, terwijl de derde verdachte in de woning met de slachtoffers achterbleef. Deze verdachte was gewapend met een jachtgeweer.

Het voertuig betreft een rood gelakte Toyota Will. Na ongeveer een kwartier kwamen de twee verdachten met het voertuig terug om de achtergebleven verdachte op te halen, waarna ze de plek weer met het voertuig van de slachtoffers verlieten. De twee slachtoffers hebben schrammen en striemen aan hun armen opgelopen. Ze werden met een visum naar een arts verwezen.

Het buitgemaakte voertuig is intussen aan de Mawakaboweg teruggevonden. De politie van Leiding 9A was ter plaatse voor onderzoek.