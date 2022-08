‘Ontvreemd’ dienstwapen agent teruggevonden in eigen auto

Een politieman te werk gesteld op politiebureau Geyersvlijt in Suriname, raakte vandaag even in paniek nadat zijn dienstwapen op mysterieuze wijze was verdwenen.

Volgens de politieman had hij zijn dienstwapen in z’n zij geplaatst. Hij ging ’s ochtends naar de Johan Bodegravelaan bij een broodwinkel en deed daarna wat inkopen. Rond 12.00u kwam hij ineens tot de ontdekking dat zijn wapen niet meer in zijn zij was.

Het betreft in deze een Glock 9mm met een patronen houder. Na de ontdekking schakelde hij de Surinaamse politie in, die een onderzoek instelde en een aangifte opnam. De agent had het idee dat zijn wapen zou zijn ontvreemd, maar wist niet waar.

Uiteindelijk bleek alle ophef om niets te zijn; het dienstwapen werd namelijk teruggevonden in z’n auto.