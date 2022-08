Nog twee slurven voor Cheddi Jagan International Airport in Guyana

De Cheddi Jagan International Airport (CJIA) heeft twee nieuwe vliegtuigslurven ontvangen die tegen september moeten worden geïnstalleerd, wat de modernisering en efficiëntie van de luchthaven verder zal bevorderen.

CJIA’s Public Relations Officer, Shunza Samuels, zegt dat de twee slurven het voor passagiers gemakkelijker zullen maken om het vliegtuig te bereiken of verlaten.

De toevoeging van de slurven maakt het nu mogelijk voor de luchthaven om type D- en E-vliegtuigen te ontvangen. Dit zijn grotere vliegtuigen dan wat gewoonlijk bij de CJIA aankomt. Deze toestellen kunnen meer dan 300 passagiers vervoeren.

Ook betekent de toevoeging van de slurven dat passagiers die met British Airways komen, dat naar verwachting begin 2023 met vluchten naar Guyana begint, comfortabel kunnen uitstappen. Met een Boeing 777-200ER vliegtuig zal British Airways twee keer per week opereren met een capaciteit om 332 passagiers te vervoeren.

Als de installatie van de twee nieuwe slurven klaar is, beschikt de luchthaven over in totaal zes slurven. Minister van Openbare Werken, bisschop Juan Edghill, maakte tijdens een recente persconferentie duidelijk dat de CJIA zal blijven groeien in overeenstemming met de groeiende economie.

Guyana zal naar verwachting de snelst groeiende economie ter wereld zijn, waarbij het Internationaal Monetair Fonds het groeipercentage met 47 procent schat.

Sinds het aantreden van de nieuwe regering is er zwaar geïnvesteerd in de upgrade van de luchthaven, waaronder een verlenging van de landingsbaan en de installatie van een instrumentlandingssysteem om piloten te helpen bij het landen bij ongunstige weersomstandigheden.