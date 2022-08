Man test tegelijk positief op corona, apenpokken en hiv

Een 36-jarige man in Italië testte in juli allemaal tegelijk positief op COVID-19, apenpokken en hiv na onbeschermde seks te hebben gehad met mannen tijdens een reis naar Spanje. Volgens een nieuw casusrapport is de man de eerste geregistreerde patiënt die deze drie virussen tegelijk had.

De patiënt bracht in juni vijf dagen door in Spanje. Negen dagen na thuiskomst van zijn reis kreeg hij koorts, keelpijn, vermoeidheid, hoofdpijn en ontstekingen in zijn liesstreek. Kort daarna testte hij positief op SARS-CoV-2 en binnen een dag kreeg hij uitslag op zijn linkerarm. De dag erna verschenen er kleine, pijnlijke blaren op zijn romp, onderste ledematen, gezicht en zitvlak.

Vanwege de verspreiding van de blaren die zich begonnen te ontwikkelen tot puisten, besloot hij naar de eerste hulp van het ziekenhuis in Catania te gaan en werd hij overgebracht naar de afdeling Infectieziekten.

Patiënt meldde na opname dat hij tijdens zijn verblijf in Spanje onbeschermde seks had gehad met mannen. Hij werd getest op apenpokken en positief getest op de West-Afrikaanse variant van het virus, dat verantwoordelijk is bevonden voor de uitbraak in Spanje. Zelfs na 20 dagen bleven de monkeypox-tests positief, waarbij de artsen benadrukten dat dit zou kunnen betekenen dat de patiënt enkele dagen na klinische remissie besmettelijk kan blijven.

De Italiaan was in 2019 behandeld voor syfilis en leed aan een bipolaire stoornis, volgens het casusrapport. Hij was in 2021 gevaccineerd met twee doses van het Pfizer COVID-19-vaccin en had het virus in januari 2022 opgelopen.

Volgens de onderzoekers had de man bij zijn opname een hoge hiv virale lading (234.000 kopieën per milliliter bloed), hetgeen kan betekenen dat hij recentelijk besmet raakte.

De 36-jarige werd na ongeveer een week ontslagen uit het ziekenhuis en herstelde van zowel apenpokken als coronavirus. De onderzoekers van de Universiteit van Catania zeiden dat de zaak laat zien hoe symptomen van apenpokken en COVID-19 “kunnen overlappen” en bevestigen dat “co-infectie, anamnestische verzameling en seksuele gewoonten” belangrijk zijn voor de diagnose.