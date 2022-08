Jongeman springt poedelnaakt in bed van buurjongen

De 26-jarige Olven G. is dinsdagochtend in Suriname aangehouden, nadat hij poedelnaakt een woning te Sophia’s Lust was binnengedrongen en daarna in een bed sprong, waar een andere jongen aan het slapen was.

Deze schrok wakker, waarna de verdachte weer naakt uit de woning rende. Hij werd daarbij positief herkend door de aangever.

Bij onderzoek troffen de huisbewoners de kleding van de indringer buiten hun woning aan. De politie van Wanica werd ingeschakeld, die op haar beurt de verdachte opspoorde. Hij werd op zijn woonadres aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Volgens de verdachte was hij in de war en kwam hij daardoor in de verkeerde kamer terecht.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld wegens huisvredebreuk en feitelijke aanranding.