Commissariaat Commewijne en Bureau Gemeenschapsprojecten tekenen MoU

Het districtscommissariaat Commewijne en het Bureau Gemeenschapsprojecten gaan zich gezamenlijk inzetten voor de verdere ontwikkeling van het district Commewijne. Er zullen verschillende gemeenschapsprojecten worden uitgevoerd, in welk kader districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab en Jaswant Doekharan op maandag 22 augustus 2022 een Memorandum of Understanding (MoU) hebben bezegeld. Doekharan is projectmanager van het Bureau Gemeenschapsprojecten in Suriname.

De uit te voeren projecten zijn geïnitieerd door het districtscommissariaat zelf en middels de ondertekening van het document tonen beide partijen hun bereidwilligheid tot realisatie van de plannen. De burgervader van Commewijne werd bij deze gelegenheid bijgestaan door enkele medewerkers van het commissariaat.

De gemeenschapsprojecten worden uitgevoerd met de bedoeling diverse Surinaamse gemeenschappen te voorzien in hun noodzakelijke behoeften. Daarnaast moeten inkomsten worden gegenereerd en armoede worden tegengegaan. Middels het uitvoeren van de gemeenschapsprojecten zal er een mechanisme van duurzaamheid en continuïteit worden opgezet, waarbij onderhoud en samenwerking centraal staan.

In deze fase gaat het om het aanleggen van een speeltuin te Mariënburg; bouwen van een aula op en renovatie van de loopbrug bij de openbare begraafplaats te Laarwijk; de bouw van een toilet voor de aula te Voorburg; renovatie recreatiezaal en kantoor bestuursopzichter van het ressort Johan & Margaretha.

Verder staan er voor de komende periode meerdere gemeenschapsprojecten op het programma.