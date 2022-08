Zestal steelt goederen bij hout concessie in opdracht van derde

De politie in Suriname heeft afgelopen zondag de twee 27-jarigen Stanley R. en Steven R., Wishal M. (28), Ricky M. (23), de 32-jarige Jonathan B. en de 18-jarige Tavion aangehouden. Ze worden verdacht van diefstal van een Daf truck, een bromfiets, generators, een paar hoses en accu’s meldt de Surinaamse politie.

De benadeelde B.D. deed in de middag van 21 augustus aangifte van deze diefstal bij de politie van het bureau Paranam. Onderzoek heeft uitgewezen dat het zestal in opdracht van ene Kent de goederen heeft weggenomen vanuit een hout concessie terrein. Hierna moesten de verdachten de goederen brengen naar een landing van hetzelfde bedrijf aan de Afobakaweg.

Naar zeggen van de aangever die tevens ook wnd. directeur is van het bedrijf te Afobakka, gaf de politie te kennen dat hij de persoon is, die aangeeft welke opdrachten uitgevoerd moeten worden en dat Kent niet werkzaam is voor het bedrijf.

De wetsdienaren van politie post Redi Doti hadden de zes vermoedelijke verdachten aangehouden. Het gemengd team van de politie die de locatie aandeed voor onderzoek, trof de zes verdachten en de buit gemaakte spullen in het Mapanegebied aan.

De mannen zijn zondagmiddag 21 augustus door de politie van het bureau Paranam en het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn deze verdachten door de politie in verzekering gesteld.

De goederen zijn in beslag genomen en is de zaak overgedragen aan de Recherche van Regio in het Mapane gebied in het politie ressort Paranam-Midden.