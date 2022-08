Vermiste 16-jarige Abigail na tien dagen terecht

Het 16-jarig meisje Abigail A., dat sinds 12 augustus vermist was, is terecht. Dit bevestigen de ouders van het meisje tegenover Waterkant.Net. Abigail was op die bewuste dag met haar jonge zus van huis vertrokken, om de school te bezoeken. Ze was daarna niet meer naar huis gegaan.

Nadat ze informatie binnenkregen dat hun dochter op maandag 22 augustus aan de verlengde Nieuwzorgweg te Pontbuiten in Suriname was gesignaleerd, reden de ouders ernaar toe. Abigail werd uiteindelijk door haar ouders aangetroffen, die de politie meteen waarschuwden.

Na tien dagen werd hun dierbare teruggevonden. De ouders weten niet waarom Abigail van huis wegliep.

Wat ze van hun dochter hebben vernomen is, dat zij de eerste dag bij een alleenstaande oma te Pontbuiten de nacht heeft doorgebracht. Verder zei ze dat zij een vrouw, die de familie heel goed kent, heeft benaderd om haar thuis te brengen. Die zou haar hebben voorgehouden dat ze niet genoeg benzine had om haar thuis af te zetten.

Volgens de ouders is hun dochter momenteel onder toezicht van de Surinaamse politie, waar ze is opgehouden voor verhoor. Jeugdzaken is belast met het onderzoek.

Het is overigens niet de eerste keer dat het meisje niet thuis is gekomen na school. In januari dit jaar deden de ouders ook al aangifte van vermissing. Toen was ze na school ook niet meer naar huis gegaan.