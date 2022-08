Suriname eindigt met 22 medailles op 4e plaats tijdens Goodwill Swim Meet

Suriname is op de 4e plaats geëindigd tijdens de 26e Goodwill Swim Meet in Trinidad & Tobago. De Surinaamse zwemmers hebben in drie dagen in totaal 22 medailles gewonnen. Het gaat om 7x goud, 7x zilver en 8x brons. Enkele zwemmers hebben ook hun personal best verbeterd. Gastland Trinidad & Tobago heeft met 125 medailles het toernooi gewonnen.

Op de eerste dag hebben de Surinaamse zwemmers 9 medailles (2x goud, 3x zilver en 4x brons) gewonnen. Sammenvatting dag 1:

Het lukte D’joël Oldenstam (8 & under) en Hasan Holtuin (13-14) goud te behalen op de 50 m schoolslag. D’joël Oldenstam (8 & under) en Nathan Saften (8 & under) behaalden elk een zilveren medaille op de 100 m vrijeslag en de 50 m schoolslag.

Jaïro Oldenstam (9-10) en Hasan Holtuin (13-14) behaalden brons op de 50 m schoolslag en 100 m vrijeslag. Het 8 & under mixed estafetteteam wist een bronzen medaille in de wacht te slepen. Het lukte ook de meisjes 9-10 jaar om een bronzen medaille te winnen. De jongens 13-14 behaalden als groep een zilveren medaille.

Op de tweede dag wisten de zwemmers ook 9 medailles (3x goud, 3x zilver en 3x brons) in de wacht te slepen. Samenvatting dag 2:

Hasan Holtuin (13-14), Jaïr Sylvester (15-17) en het jongens 8 & under estafetteteam behaalde goud op de 100 m schoolslag, 50 m vlinderslag en 200 m medley relay.

Jaïro Oldenstam (9-10), Jaïr Sylvester (15-17) en het jongens 13-14 jaar estafetteteam tikte als 2e aan tijdens de 200 m individual medley, de 50 m vrijeslag en de 400 m vrijeslag.

D’joel Oldenstam (8 & under), Jaïro Oldenstam (9-10) en Sean Lioe Anjie (15-17) wisten elk een bronzen medaille in de wacht te slepen op de 100 m individual medley en 100 m schoolslag.

Op de derde tevens laatste wedstrijddag wisten de zwemmers 4 medailles (2x goud, 1x zilver en 1x brons) te bemachtigen. Samenvatting dag 3:

Goud voor Hasan Holtuin op de 100 m vlinderslag en jongens (8 & under) 200 m vrijeslag estafetteteam bestaande uit: D’Joël Oldenstam, Nathan Saften, Evan Tjon A Pauw en Eliyyah Kajansie.

Zilver voor jongens (13-14) 200 m vrijeslag estafetteteam bestaande uit: Hasan Holtuin, Joshua Busropan, Dean Letterboom en Rigel Idu. Brons voor D’joël Oldenstam op de 50 m rugslag.