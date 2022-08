Solidariteitsverklaring met Haïtiaans volk op internationale dag herdenking en afschaffing slavenhandel

Vandaag 23 augustus 2022 wordt voor de 24ste keer de Internationale Dag voor de Herdenking en Afschaffing van de Slavenhandel herdacht. De dag is ingesteld door de Algemene Vergadering van de UNESCO middels goedkeuring van resolutie 29 C/40 tijdens haar 29e zitting van 29 juli 1998 en is bedoeld om de afschaffing van trans-Atlantische slavenhandel te herdenken.

Deze datum is belangrijk omdat in de nacht van 22 op 23 augustus 1791, op het eiland Saint Dominique (nu bekend als Haïti), een opstand begon die een belangrijke omschakelingsfactor was bij het opgang komen van breed verzet tegen het Slavernij systeem.

Het Nationaal Comité Slavernijverleden heeft kennisgenomen van de forse verslechtering van de leefomstandigheden van de Haïtiaanse bevolking en van de veiligheidssituatie in combinatie met een enorme vertraging in economische activiteiten. De problemen waarmee de Haïtianen dagelijks worden geconfronteerd, hebben geleid tot ernstige, langdurige en gewelddadige sociale acties, instabiliteit en structurele achteruitgang, en maatschappelijke achteruitgang.

Het Nationaal Comité Slavernijverleden doet daarom een klemmend beroep op President Chandrikapersad Santokhi om in zijn hoedanigheid van Pro-Tempore voorzitter van de Caribische gemeenschap (Caricom), het initiatief te nemen om een eerlijke, open en inclusieve inter-Haïtiaanse dialoog op gang te brengen. Bedoeld dialoog moet leiden tot een hoognodige consensus over realistische en duurzame oplossingen voor de huidige politieke, economische, financiële en humanitaire crisis en veiligheidscrisis in Haïti.

In ons land zijn nu diverse verschijnselen te vergelijken met Haïti zichtbaar. Tot die verschijnselen rekent het Nationaal Comité Slavernijverleden onder meer: de toenemende financiële armoede, de wijdverbreide corruptie, de verslechterde gezondheidszorg, de harder wordende criminaliteit, het toenemend sociaal en gewapend geweld, het negeren en miskennen van traditionele rechten, de toenemende twijfel over de duurzaamheid van het onderwijssysteem, afname van vertrouwen in politici, de sterke etnische profilering, het etnisch voortrekken en de etnische verzuiling binnen overheidsinstituten.



Bovengenoemde verschijnselen zijn zichtbaar en dienen onmiddellijk door goed en transparant bestuur aangepakt te worden.

Het Nationaal Comité Slavernijverleden roept alle Surinamers, in het bijzonder de nazaten van slaafgemaakten, op zich solidair te verklaren met het Haïtiaans volk in hun historische strijd voor vrijheid, tegen onderschatting, stelselmatige en jarenlange sociaal-economische en politieke uitbuiting, voor een menswaardig bestaan, stabiliteit, duurzame ontwikkeling en herstel van de democratische rechtsorde.

Hun strijd is ook onze strijd.