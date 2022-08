SLM directeur Paul de Haan toch het land uit

SLM directeur Paul de Haan is mogelijk niet meer in Suriname. Er wordt rekening ermee gehouden dat De Haan het land heeft verlaten en via Frans-Guyana richting Frankrijk is gegaan. Dat hebben de autoriteiten zojuist bevestigd.

De Haan had een uitreisverbod en was verplicht om net als Prenobe Bissessur in Suriname te blijven in verband met het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) bij de vliegmaatschappij.

Bissesur probeerde gisteravond naar Miami te vliegen maar werd aangehouden.