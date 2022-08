[UPDATE] Ook SLM-directeur mag Suriname niet verlaten

Paul de Haan, directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft ook een uitreisverbod. Hij is verplicht om net als Prenobe Bissessur in Suriname te blijven in verband met het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) bij de vliegmaatschappij. UPDATE – de redactie van Waterkant.Net verneemt dat Paul de Haan toch het land uit is. Hij zou via Frans-Guyana onderweg zijn naar Frankrijk.

Bissessur is gisteren op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven aangehouden door het Justitieel Interventie Team (JIT). Hij zou op een nachtvlucht richting Miami vertrekken, maar vanwege het lopend onderzoek mag hij het land niet verlaten. Hij is na een kort verhoor heengezonden, zonder paspoort en moet beschikbaar blijven.

Het OM liet gisteren weten dat er teams zijn samengesteld om hiernaar strafrechtelijk onderzoek te doen. Deze teams worden aangestuurd door officieren van justitie onder verantwoordelijkheid van de procureur-generaal.

Bissessur heeft een contract met de SLM waarmee hij per maand een flink bedrag aan euro’s ontvangt voor werkzaamheden.

“De betalingen en het bedrag zijn onrechtvaardig en onredelijk. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om deze bedragen te verhalen”, zei president Santokhi hierover in DNA.