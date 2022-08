Minister Ramdin positief getest op COVID-19

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) is positief getest op COVID-19.

Ramdin, die afgelopen week deelnam aan het Agri-Investment Forum & Expo evenement in Trinidad and Tobago, is bij terugkeer in Suriname positief getest op het gevreesde virus.

De bewindsman geeft aan alle protocollen in acht te nemen en dat het goed gaat met hem. Zijn werkzaamheden gaan gewoon voort. De minister werkt van huis uit waarbij hij zoveel mogelijk gebruikmaakt van digitale media om aan zowel lokale- als internationale vergaderingen deel te nemen.