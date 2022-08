Kizz Daniel en Lijpe in Suriname tijdens Extravaganza Black Edition

Black & Sexy Events maakt showminnend Suriname op zaterdag 3 september weer blij. Deze keer zijn Kizz Daniel en Lijpe aan zet als de headliners tijdens een Extravaganza Black Edition happening in @ Live Entertainment Center, voorheen het Flamboyant Park. Degenen die eerder dit jaar de Afrobeat en R&B sensatie Joeboy meemaakten, raken maar niet uitgepraat over diens uitverkochte show in Paramaribo. Black & Sexy Events laat nu niet alleen uit Afrika maar ook uit andere delen van de wereld muzikanten halen voor een onvergetelijke holiday party . “Let’s add more international fun and variety to the extravaganza in Surimaribo. Zo komt Kizz Daniel uit Nigeria, Lijpe uit Nederland, DJ Mul uit Frans Guyana en uiteraard zullen de beste Surinaamse acts performen in Flambo”, zegt Olu Abena, promotor van de show.

Voorprogramma

Psycho, Jackson Blai, Biga Luga, New Style, DJ Remo en andere top artiesten zullen hun opwachting maken op deze Extravaganza. “Dit is de Black Edition. Niet dat we je zonder zwarte kleding de toegang tot deze unieke editie van het event zullen weigeren, maar het zou prachtig zijn als je niet geheel in het zwart wil komen om een andere kleur met zwart te combineren of gewoon je leukste outfit aan te doen”, geeft Olu het publiek mee.

Kizz Daniel

De superster komt voor het eerst naar Suriname en zal met live band een geweldig repertoire afwerken. Een liveshow van Kizz Daniel mag je helemaal niet missen. Oluwatobiloba Daniel Anidugbe, voorheen bekend als Kiss Daniel maar sinds mei 2018 als “Kizz Daniel”, staat vooral bekend om “Buga”, een samenwerking met Tekno. Andere van zijn hitsingles zijn “Woju”, “Yeba”, “Laye” en zijn veelgeprezen “No Wahala”. De nu 28-jarige entertainer studeerde in 2013 af aan de Federale Landbouwuniversiteit Abeokuta in Nigeria, met een graad in Water Resources Management en Agrometeorologie (Water Engineering). Hij besloot tijdens zijn periode op de universiteit naast studeren ook muziek te maken. Op 14 mei 2016 was zijn eerste studioalbum getiteld “New Era” een feit, gevolgd door de release van “No Bad Songz” in november 2018, “King Of Love” in juni 2020 en het vierde album “Barnabas” in november 2021. Anno 2022 behoort hij met een greatest hits CD, miljoenen streams en boekingen wereldwijd tot de beste Afropop/Afrobeat-koningen.

Lijpe

Aanvankelijk gebruikte hij de artiestennaam ‘Lijpe Mocro’, terwijl hij juist alleen ‘Lijpe’ of ‘Mocro’ werd genoemd. Om verdere verwarring te voorkomen, kortte hij zijn artiestennaam uiteindelijk in. Appie, de bijnaam van deze Marokkaans-Nederlandse rapper, is sinds 2010 actief in de Nederlandse muziekindustrie (Nederpop, straatrap, trap) en heeft een EP, 10 albums en tientallen singles uitgebracht. Met Ronnie Flex, Ali B, Mula B, Spanker, Josylvio, Sevn Alias, Boef, Henkie T, Chivv, JoeyAK, Frenna, Lil’ Kleine en andere bekende artiesten heeft hij samengewerkt. Hij zal niet voor het eerst op de planken staan in Suriname en weet dus wat hem te wachten staat. Van hem kan de crowd dan ook diens beste performance ooit verwachten.

Tickets

De voorverkoop van toegangskaarten à SRD300 bij de bekende verkooppunten is begonnen op 18 augustus. Voor VIP reserveringen mag men via de nummers +5977446280 en +5978784310 contact maken en voor meer informatie de facebookpagina van Black & Sexy Events Suriname bezoeken.