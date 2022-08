Een 6-jarige jongen is afgelopen nacht door zijn familieleden dood binnengebracht in het ’s Lands Hospitaal in Suriname.

Volgens de moeder was haar zoontje een paar dagen ziek. Ze merkte dat het kind moeite had met de ademhaling. Afgelopen nacht bracht ze hem naar het ziekenhuis. Bij aankomst bleek echter dat hij reeds was overleden.

Er is geen sprake van enig misdrijf, waarna het lijk is afgestaan aan de nabestaanden.