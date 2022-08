Business Opportunity Bus in 24 uur tijd 2 keer geplunderd

De Business Opportunity Bus (BOB) heeft in 24 uur tijd 2 keer bezoek gehad van ongewenste gasten. Vrijwel de hele zaak is overhoop gehaald en waardevolle spullen zijn vernietigd en gestolen. De BOB is hierdoor tijdelijk gesloten.

Enkele van de waardevolle spullen zijn scheerapparatuur, televisies, waterdispenser en camera- en geluidsysteem.

“Het is nu tijd om even onze veiligheidsprotocollen aan te scherpen en dan zijn wij spoedig terug om onze klanten weer de topservice te leveren welke zij van ons gewend zijn”, meldt de leiding van de unieke mobiele barbershop in Suriname.