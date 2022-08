Wapens en drugs bij inval drugshaarden aangetroffen

Bij de voortzetting van het zero tolerance beleid van de Surinaamse politie, heeft de Task Force in Paramaribo op verschillende locaties zowel preventief als repressief opgetreden in de avond van zaterdag 20 augustus.

Zo zijn er invallen gedaan bij verschillende drugshaarden. Er zijn daarbij geen aanhoudingen verricht. Wel zijn een aantal wapens en drugs onbeheerd op de locaties aangetroffen (foto).

Milton Bisschop, woordvoerder van het Korps Politie Suriname, laat optekenen dat de politie vastberaden is de criminaliteit in de ruimste zins des woords aan te pakken.

Zaterdag is er door de Task Force ook opgetreden bij Shell servicestation On The Run. Daarbij zijn er geluidsinstallaties in beslag genomen. Ook zijn er 19 personen proces-verbaal aangezegd ter zake verkeersovertredingen: