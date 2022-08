Waarschuwing voor groei WhatsApp scam in Suriname

Recentelijk is ook in Suriname de zogeheten WhatsApp Samsung scam opgedoken. Intussen zijn er al tal van slachtoffers in ons land, die zo grote bedragen geld zijn kwijtgeraakt. Het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) heeft daarom een waarschuwing uitgebracht.

Bij de WhatsApp Samsung scam ontvangen gebruikers ontvangen een bericht waarin wordt bekend gemaakt dat men de loterij prijs van Samsung heeft gewonnen: een prijzenpot van $800.000 en een nieuwe Samsung Galaxy S10E+ smartphone. Om het bedrag te kunnen ontvangen, dient men eerst een Steam kaart (game voucher) of Loterij Top Up op te sturen naar het nummer.

Het doel van veel criminelen is om simpelweg geld te verdienen. Dat is dus ook zo bij deze WhatsApp scam. Verspreiders van zulke berichten proberen je vaak op een link te laten tikken. Belangrijk is om naar de opmaak van het bericht te bekijken. In de meeste gevallen zijn de makers van WhatsApp scams geen Nederlands of Engels sprekenden. Ze zijn de taal dus niet machtig. Daardoor zijn ze voornamelijk aangewezen op Google Translate wat vaak ietwat onsamenhangende zinsconstructies en taalfouten oplevert. Let vooral daarop!

Ben ik gehacked als ik dit bericht hebt ontvangen?

Nee, bij het ontvangen van dit bericht ben je (nog) niet gehacked of opgelicht. Echter kun je wel slachtoffer worden van cyber criminaliteit. Voordat je iemand via WhatsApp een bericht kan sturen, moet degene jouw mobiele nummer eerst hebben in zijn contacten. Wees dus extra alert wanneer je ineens wordt geappt door een (voor jou) onbekend nummer. Dit betekent dus dat jouw nummer ergens op het internet is achterhaald en in handen van een spammer/scammer terecht is. Of het nou slechts om een vervelend bericht gaat of een poging tot oplichting: het is belangrijk dat je spam kunt herkennen en deze direct doorgeeft.

Heeft u ook zo een spam bericht ontvangen?

Rapporteer dit direct aan DNV CSIRT zodat dit nummer terstond kan worden geblokkeerd om zo te voorkomen dat meerdere personen het slachtoffer worden van deze activiteiten. DNV CSIRT werkt intensief samen met Whatsapp en partners om deze criminelen in kaart te brengen. Intussen zijn er al een aantal criminelen in het buitenland opgesloten. Het vermoeden bestaat dat er een groter netwerk achter zit. Rapporteren is daarom heel belangrijk.

Heeft u zelf zo een berichtje ontvangen, of kent u iemand die het slachtoffer is geworden, maak melding via https://csirt.sr/meldpunt/