VIDEO: Uitvaart radio-icoon John Hassankhan

Op dit moment vindt de uitvaart plaats van de Surinaamse radio-icoon John Hassankhan. Hij heeft afgelopen zaterdag plotseling het leven gelaten in de studio van Trishul Radio-Televisie. Hij was op dat moment bezig met zijn bekende live programma in Suriname.

Directeur Kenneth Rambali liet weten dat zijn geliefde medewerker volgens constatering van de arts, als gevolg van een hartinfarct is overleden.

Hassankhan was zaterdag zoals dagelijks aan het werk, maar sinds ’s morgens voelde hij zich niet lekker. Hij klaagde van pijn op de borst, die gepaard ging met transpireren. De dames van de studio vroegen de directeur bij het binnenstappen om de bloeddruk van de presentator te checken, wat hij deed.

Volgens Rambali was de bloeddruk op dat moment niet te hoog. Kort daarna viel John op de grond en gaf daarbij de geest. Naar zeggen van de directeur is alles binnen een fractie van seconden gebeurd.

Bekijk hieronder de livestream van de uitvaart.