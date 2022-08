Schoten gelost te WintiWai: man ontvoerd

Een taxichauffeur in Suriname schakelde zondagavond de politie in, nadat hij getuige was dat enkele mannen een klant van hem tegen zijn wil meenamen in een Toyota Vitz. De ontvoerde man had even daarvoor de taxichauffeur benaderd voor een rit.

Zondagavond reed de chauffeur samen met de man naar een adres waar ze een dame ophaalden. Daarna reden ze richting WintiWai, waar de dame weer uitstapte. Toen ze na enge tijd niet terugkwam, stapte de man zelf ook uit om te kijken waar ze was.

De taxichauffeur bleef alleen in de auto achter. Tot zijn schrik zag hij ineens dat zijn klant door anderen in een grijs gelakte auto werd gestopt en ontvoerd. Hij hoorde daarbij enkele schoten afgaan. De dame heeft hij niet meer gezien.

De politie van Paramaribo werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Het motief is vooralsnog niet bekend.