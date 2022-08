President verbreekt alle banden met jurist Bissessur

Tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblée van Suriname heeft president Santokhi zojuist laten weten dat het kabinet van de Surinaamse president alle banden verbreekt met de jurist Prenobe Bissessur.

Bissessur heeft een contract met de SLM waarmee hij per maand een flink bedrag aan euro’s ontvangt voor werkzaamheden.

“De betalingen en het bedrag zijn onrechtvaardig en onredelijk. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om deze bedragen te verhalen”, zei de Surinaamse president. De NPS noemde het eerder al ‘conflict of interest‘.

Santokhi zei verder dat Bissessur geen enkele zitting in enig ander orgaan van de staat mag hebben en ook geen andere werkzaamheden mag verrichten in commissies en raden. Ook is hij ontlast van alle werkzaamheden bij de SLM.