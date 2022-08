Bestuur Diaspora Instituut Nederland legt functies neer

Het in september 2021 geproclameerde Diaspora Instituut Nederland (DIN) heeft vandaag laten weten dat het huidige bestuur besloten heeft haar functies neer te leggen. Dit vanwege een herbezinning op de benadering van het Diaspora beleid.

In een verklaring zegt het DIN: “Na overleg met de regering van Suriname en een interne evaluatie zijn we tot de conclusie gekomen dat, om de doelstellingen van het DIN en de verwachtingen die gewekt zijn bij onze oprichting op 11 september 2021 te verwezenlijken, er een andere werkstructuur, een andere bestuursstructuur en een ander soort bestuur nodig zijn.”

Om voor deze herbezinning ruimte te maken is gekozen voor het neerleggen van de functies. Omdat het Instituut als vehikel voor de nodige inzet van de diaspora blijft bestaan, zal de heer John Brewster voorlopig het bestuur vormen en de mogelijkheden voor een doorstart bezien.

In de verklaring staat verder: “Uiteraard zijn de inzichten en ervaringen die wij het afgelopen jaar -in gezamenlijkheid met u­ hebben opgedaan belangrijke bouwstenen bij de herbezinning en het vervolg. Dit besluit betekent dan ook geenszins de beëindiging van de verschillende veelbelovende projecten die wij, in gezamenlijkheid met u, van de grond hebben gekregen.

De persoonlijke betrokkenheid van huidige bestuursleden bij die verschillende lopende projecten blijft onverminderd bestaan. Het DIN is en blijft werk in uitvoering, samen met u.”