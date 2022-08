18-jarige jongeman in diepte Marowijnerivier verdwenen

De 18-jarige R.M. is afgelopen nacht in de diepte van de Marowijnerivier in Suriname verdwenen. Vernomen wordt dat hij al enige tijd met zelfmoord plannen rondliep.

Zondagavond ontmoetten zijn vrienden hem voor het incident in beschonken toestand langs de rivier. Volgens hen probeerde R.M. zich met een mes te verwonden, maar wisten zij hem het mes afhandig te maken.

Op een onbewaakt moment is de jongeman in de rivier gesprongen. Men hoorde geschreeuw, waarna er in de richting van de rivier werd gekeken.

Het hoofd van de jogeman werd even in de rivier gezien en verdween daarna in de diepte. Er werd direct een zoekactie op touw gezet, maar tot op het moment van schrijven was het slachtoffer nog niet gevonden.

De politie van Albina heeft de zaak in onderzoek.