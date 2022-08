Twee verdachten drive-by shooting On The Run aangehouden

De politie in Suriname heeft zaterdag laten weten dat de afdeling Kapitale Delicten en de interventie eenheden, na intensief speurwerk twee verdachten hebben aangehouden in verband met een schietincident bij On The Run bijna een week geleden.

Bij On The Run werden afgelopen maandag tegen 23.00u schoten gelost vanuit een voertuig. Na de drive-by shooting reden drie voertuigen hard weg.

De volgende dag werden bij de gebouwen van het ministerie van Binnenlandse zaken en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) kogelinslagen aangetroffen.

Milton Bisschop woordvoerder van de Surinaamse politie geeft aan dat de twee J.T. en N.F. na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering zijn gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang.