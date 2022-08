Nieuwe personal records en 9 medailles voor Suriname op dag 1 Goodwill Swim Meet

Op de eerste dag van de 26e Goodwill Swim Meet in Trinidad & Tobago is het de Surinaamse zwemmers gelukt om nieuwe personal records te behalen, maar ook 9 medailles in de wacht te slepen. Het gaat om 2x goud, 3x zilver en 4x brons voor Suriname.

Het lukte D’joël Oldenstam (8 & under) en Hasan Holtuin (13-14) goud te behalen op de 50 m schoolslag.

D’joël Oldenstam (8 & under) en Nathan Saften (8 & under) behaalden elk een zilveren medaille op de 100 m vrijeslag en de 50 m schoolslag.

Jaïro Oldenstam (9-10) en Hasan Holtuin (13-14) behaalden brons op de 50 m schoolslag en 100 m vrijeslag.

Het 8 & under mixed estafetteteam wist een bronzen medaille in de wacht te slepen. Het lukte ook de meisjes 9-10 jaar om een bronzen medaille te winnen. De jongens 13-14 behaalden als groep een zilveren medaille.