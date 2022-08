Ministerie van onderwijs krijgt apparatuur van oliemaatschappij Petronas

Het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs van het Surinaamse ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) heeft op vrijdag 19 augustus 2022 zijn vergaderapparatuur in gebruik genomen. De apparatuur is geschonken door de oliemaatschappij Petronas Suriname Exploration en Production B.V (PSEPBV).

De onderdirecteur Beroepsonderwijs, Susanna Verveer, is ingenomen met deze geste, die kan worden gebruikt om te vergaderen. “Met de economische uitdagingen in het land is het handig op afstand vergaderingen te beleggen en dat is nu met behulp van deze apparatuur mogelijk,” zegt de onderdirecteur. Zij kijkt uit naar meerdere projecten met de organisatie om zodoende het werk binnen het beroepsonderwijs efficiënter uit te voeren.

De directeur van Petronas, Ahmad Shamsul, geeft aan dat het bedrijf een verantwoordelijk bedrijf is dat zich houdt aan het welzijn van gemeenschappen dicht bij hen. “Een van de manieren waarop we dit doen is door te helpen om de gezondheidszorg en het onderwijs in dit land te verbeteren. In de afgelopen drie jaar is onze focus ook verschoven naar de onderwijssector en hebben onze steun gegeven aan het Natuurtechnisch Instituut (Natin) en het Polytechnic College Suriname (PTC) in 2019.

“Vandaag is het de beurt aan de Technical and Vocational Education and Training Bureau (TVET). Het is voor het bedrijf een waar genoegen om nu onze bijdrage van een compleet videoconferentie systeem over te dragen. Ik hoop dat met deze inspanning het TVET-personeel is uitgerust met wat ze nodig hebben om de gemeenschap in Suriname te blijven onderwijzen.”

Petronas is een volledig geïntegreerde wereldwijde energiegroep, die energie en oplossingen levert om de vooruitgang van de samenleving duurzaam te stimuleren. De maatschappij doet sinds 2013 zaken in drie olie- en gasblokken voor de kust van Suriname, namelijk Blok 48, 52 en 53. Zijn dochteronderneming, Petronas Suriname Exploration & Production B.V (PSEPBV), onderzoekt en stimuleert upstream investerings- en groeimogelijkheden in Suriname.