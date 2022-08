Inbrekers kraken kluizen en maken flink bedrag buit

Tenminste twee criminelen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag de woning van ondernemer R.R. tot hun doelwit gemaakt. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Slangenhoutstraat in Suriname.

De buit betreft een groot geldbedrag van 87.000 SRD, 4.500 euro en 345 USD. Ondanks het feit dat het geld goed bewaard was in drie kluizen, is het de indringers gelukt deze te forceren.

Er zijn camerabeelden, waarop twee gemaskerde mannen zijn vastgelegd, die een raam van de bovenverdieping forceerden en via die ontstane opening zich toegang tot de woning hebben verschaft.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.