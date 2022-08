Weer baby in Suriname overleden

In Suriname is een kindje van bijkans twee maanden afgelopen nacht plotseling overleden. Dit gebeurde in een woning aan de Grote Combéweg.

De politie van Centrum werd na de ontdekking ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Vernomen wordt dat het niet goed ging met de gezondheid van het kind. Toen de moeder in de vroege ochtend wakker werd om het kind te voeden bleek, dat de zuigeling niet meer bewoog.

De ingeschakelde politie zal na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie beslissen of het lijk in beslag wordt genomen voor obductie. De exacte doodsoorzaak is vooralsnog niet bekend. Het onderzoek duurt voort.