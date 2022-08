In Suriname heeft radio icoon John Hassankhan vanmorgen plotseling het leven gelaten. De presentator die verbonden was aan Trishul Radio-Televisie was vanmorgen nog aan het werk en te beluisteren via een live stream van het station.

Over de exacte doodsoorzaak is nog niet veel bekend. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat Hassankhan in de studio is overleden.

Op social media wordt geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van de presentator.