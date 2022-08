Nederlandse groep maakt cover van La Rouge hit ‘Als je weet wat je doet met mij’

Het is een van de bekendste nummers van de populaire kaskawina formatie La Rouge: ‘Als je weet wat je doet met mij‘. En sinds kort is er een cover van de Nederlandse formatie ‘Cooldown’, met gelijknamige titel en bijbehorende videoclip (onderaan).

Het nummer van La Rouge, samen met RMXCRW en QF, stamt uit 2005 en is zeer populair in Nederland en Suriname. Begin deze maand is het door het trio van Cooldown feestact in een nieuw jasje gestoken en uitgebracht door Berk Music Productions.

Voor de mensen die het originele nummer kennen is de cover wel even wennen. De meningen over de Hollandse cover zijn sterk verdeeld. Bekijk de twee versies hieronder en oordeel zelf maar.

Het origineel:

De cover: