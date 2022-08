Nederlandse douane neemt schild van schildpad uit Suriname in beslag

In een pakket uit Suriname heeft de Nederlandse douane onlangs dit schild van een echte schildpad gevonden. Het bleek om een kolenbranderschildpad te gaan.

Deze landschildpad komt voor in grote delen van Zuid-Amerika, waaronder Suriname. Ze kunnen meer dan 30 jaar oud worden.

De kolenbranderschildpad staat niet op de lijst van bedreigde diersoorten, maar je hebt wel een vergunning nodig om deze soort in Nederland in te voeren. De juiste papieren ontbraken helaas, en het schild is daarom in bewaring genomen meldt de douane.