Ministerie EZ gedenkt haar 75 jarig-bestaan

Het Surinaamse ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft op 18 augustus 2022 haar 75-jarig bestaan gevierd. Tijdens het formeel gedeelte heeft minister Rishma Kuldipsingh en directeur Economische Zaken, Aroen Jadoenathmisier van EZ kort de aanwezigen toegesproken en een dankwoord gericht aan de EZ familie.

De directeur die een korte revue liet passeren, heeft aangegeven dat het ministerie een aantal naamsveranderingen heeft ondergaan. “Gelukkig hebben deze veranderingen geen invloed gehad op het realiseren van de beleidsdoelen”, benadrukte de directeur. Ook heeft hij zijn dank uitgebracht voor de inzet van het personeel om gezamenlijk de targets van het ministerie te behalen.

Minister Kuldipsingh, die reeds vier maanden de scepter zwaait op EZ, is blij met het 75-jarig bestaan van het ministerie. Zij heeft voorheen ook als ambtenaar haar bijdrage geleverd aan het beleid van het voormalig ministerie van Handel en Industrie, dus weet zij hoe het ministerie reilt en zeilt. Zij gaf aan dat het ministerie zich in een uitdagende tijd bevindt, maar dat er hard gewerkt wordt om hierin verandering te brengen door goede programmering en goed leiderschap.

De bewindsvrouw heeft haar dankbaarheid kenbaar gemaakt aan het EZ-personeel, die ondanks de vele uitdagingen toch haar uiterste best doet om het ministerie draaiende te houden. Zij rekent erop dat het personeel samen met de directie een hechtere team vormt en dat alle neuzen in één richting zijn voor het behalen van de beleidsdoelen.

Minister Mathoera, die namens de president een felicitatie boodschap heeft overgebracht, heeft aangegeven dat de economie van het land zonder het ministerie van EZ geen grote hoogten zal kunnen bereiken. Zij staafde dit met het feit dat handel en ondernemerschap een grote bijdrage leveren aan de economische groei van elk land.

Ondernemerschap is de ruggengraat van de samenleving en zorgt ook voor werkgelegenheid. Daarom heeft minister Mathoera een ieder opgeroepen om een bijdrage te leveren aan het beleid van EZ, maar ook aan ons geliefd land Suriname. Het ministerie van EZ stimuleert ondernemerschap en zet zich daarom ook in om met name jonge en startende ondernemers te stimuleren om te ondernemen. Dit is één van de beleidsgebieden van EZ die prioriteit geniet.