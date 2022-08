Leger start zoekactie naar vermiste man die uit ziekenhuis wegliep

Leden van het Nationaal Leger in Suriname (NL) hebben in opdracht van de minister van Defensie vandaag een zoekactie op touw gezet naar de vermiste Hemchand Bipat. De 62-jarige man wordt sinds donderdag 20 juli vermist in Nickerie. Hij is die nacht omstreeks 02.20u weggelopen van het Mungra Medisch Ziekenhuis (MMC) en tot nu toe niet terecht.

De familie zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat zij dag en nacht op zoek zijn naar hun dierbare, echter zonder het gewenste resultaat. “Wij zijn twee keer naar de politie gestapt, maar we krijgen geen medewerking van de agenten. Ze hielden ons voor dat ze het druk hebben en dat dit niet hun werk is”, aldus de familie.

Daarnaast zijn ze tot twee keer toe naar het ziekenhuis geweest voor gesprekken. De algemeen directeur van het bedoelde ziekenhuis zou hen volgens de familie duidelijk hebben gemaakt, dat zij niet verantwoordelijk zijn, wanneer mensen uit het ziekenhuis weggelopen.

“Wij vragen ons af bij wie wij wel terecht kunnen. Wie moet nu de verantwoordelijkheid dragen als mensen van het ziekenhuis weglopen? Waarom was de poort open? Waar was het verplegend personeel, dat zorg moet dragen voor de patiënten die zijn opgenomen? Waar waren de poort wachters? Waar blijft de controle? Bij wie moeten we terecht als de politie, onze beste kameraad ons niet de hulp kan aanbieden?

Het feit dat we van de leiding van het ziekenhuis zulke antwoorden moeten aanhoren en de politie na veelvuldig verzoek geen gehoor geeft aan onze noodkreet, valt buiten ons begrip. Ons huis is inmiddels al vier weken gedompeld in rouw”, aldus de bezorgde familie.

De vermiste man

De familie heeft vernomen dat het slachtoffer onlangs gesignaleerd zou zijn bij de moskee aan de verlengde Suikerrietstraat. Daar het gebied bebost is vroegen zij ondersteuning van het Surinaamse leger. Op 10 augustus richtte de familie een brief aan de minister van Defensie Krishna Mathoera.

Na precies een maand van de vermissing van hun dierbare is vandaag eindelijk een zoekactie gestart. De minister heeft binnen 10 dagen na het schrijven het verzoek van de familie gehonoreerd en stuurde een groep uit voor de zoekactie. De familie hoopt dat hun dierbare gauw herenigd wordt met zijn gezin.