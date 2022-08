Verslaafde vrouw rent met houwer achter buurvrouw aan

De 42-jarige Rekha C. is door de politie in Suriname in verzekering gesteld, omdat zij met een houwer achter haar buurvrouw aanrende om haar te kappen. Dit deed de verdachte nadat haar buurvrouw haar confronteerde met een inbraak, die thuis bij haar zou zijn gepleegd.

Rekha gaf bij de politie toe in de woning van haar buurvrouw die onderwijzeres is, te hebben ingebroken en goederen te hebben weggenomen. Op aanwijzing van de verdachte zijn de goederen langs de goot aangetroffen. Daarvoor had ze ook een gascilinder weggenomen.

Een buurtbewoner had de verdachte tijdens haar snode daad betrapt. Toen de aangeefster na 13.00u thuis kwam verwittigde de buurtbewoner haar dat Rekha in haar woning had ingebroken. De benadeelde stapte toen naar Rekha en confronteerde haar met de inbraak.

De verdachte bewapende zich met een houwer en rende daarmee achter de aangeefster aan. Hierna stapte de aangeefster naar de politie en deed aangifte tegen Rekha, die in de buurt bekend staat als een drugsgebruikster.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Rekha in verzekering gesteld.