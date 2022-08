Een 17-jarige jongen is vandaag te Coeroenie in het uiterste Zuid-Westen van Suriname overleden. De familie van het slachtoffer vermoedt dat hun dierbare door een misdrijf om het leven is gekomen.

Vernomen wordt dat de afdelingen Kapitale Delicten en het Forensisch Opsporingsteam van de Surinaamse politie per vliegtuig richting het dorp Kwamalasamutu zijn vertrokken. Het is vooralsnog niet bekend wat de doodsoorzaak is.

Het onderzoek duurt voort.