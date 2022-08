Piloten vallen in slaap tijdens vlucht en worden ver voorbij luchthaven wakker

Twee piloten van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines zijn in slaap gevallen tijdens een vlucht van Khartoum (Soedan) naar Adis Abeba (Ethiopië) en werden pas wakker nadat ze de luchthaven al ver voorbij waren.

De piloten voerden maandag vlucht ET-343 met een Boeing 737-800 uit toen ze in slaap vielen. Het vliegtuig landde daardoor niet op de Addis Abeba Bole Airport, maar bleef gewoon op dezelfde hoogte verder vliegen.

De luchtverkeersleiding in Adis Abeba probeerde de piloten te bereiken, maar zonder succes. De piloot en copiloot werden pas wakker toen de autopiloot zichzelf uitschakelde en er een alarm afging. De piloten keerden het vliegtuig daarop om en landden alsnog zonder problemen op hun bestemming.

Het toestel bleef ongeveer 2,5 uur aan de grond voordat het vertrok voor zijn volgende vlucht.

Ethiopian Airlines meldt dat de betrokken bemanning in afwachting van nader onderzoek uit de operatie is gehaald. “Op basis van de uitkomst van het onderzoek zullen passende corrigerende maatregelen worden genomen. Veiligheid is en blijft onze eerste prioriteit”.