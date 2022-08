Drugsverdachte op verzoek van advocaat Chandra Algoe in vrijheid gesteld

De 27-jarige Shaquille J., die op dinsdag 16 augustus werd aangehouden in verband met een drugszaak, is op verzoek van zijn advocaat Chandra Algoe in vrijheid gesteld.

Op die bewuste avond kreeg de politie een tip binnen dat er drugs aan de Latourweg wordt verhandeld. De drugsverkoper zou volgens de melder gekleed zijn in een trainingsbroek.

Na de informatie uitgewerkt te hebben ging de politie met twee onopvallende voertuigen ter plaatse. De raadsvrouw zegt aan de redactie van Waterkant.Net dat de politie van de acht jongemannen alleen haar cliënt arresteerde. Dit omdat de politie een fijn weger achter in de directe omgeving van hem aantrof.

Bij onderzoek in de omgeving troffen de agenten 40 gram hasj achter een Suribet pamflet aan en 12 gram marihuana bij een EBS meter.

Volgens de advocaat is de drugs onverpakt aangetroffen. Bovendien is er geen verpakkingsmateriaal op de verdachte aangetroffen en ook niet bij een huiszoeking.

Een winkelier op de hoek alsook twee buurtbewoners zijn gehoord. Geen van hen hebben aangeven dat Shaquille een drugsverkoper is.

De winkelier gaf de politie te kennen dat zij de camerabeelden kunnen bekijken en na kunnen gaan wie de verkoper is, want hij heeft het ontzettend druk in de winkel en let niet op wie wat doet.

Algoe vroeg het OM waarom de politie de beelden niet heeft geanalyseerd, voordat zij overging tot aanhouding. Op de beelden zou mogelijk de handelingen van de verdachten zijn vastgelegd. Ook voerde ze aan dat indien de drugs bestemd zou zijn voor de verkoop deze dan verpakt zouden worden aangetroffen en niet in blokvorm.

Zij verzocht het Surinaamse Openbaar Ministerie om haar cliënt in vrijheid te willen stellen, daar er geen bewijs voor de verweten strafbare feiten is geleverd. Het OM heeft haar verzoek ingewilligd en de verdachte vandaag in vrijheid gesteld