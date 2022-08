Criminelen proberen weer automobilist te overvallen nabij Cassipora

Een groep criminelen heeft donderdag wederom getracht een beroving nabij het dorp Cassipora in Suriname te plegen. Een ondernemer, die donderdagmiddag van zijn houtconcessie kwam, merkte onregelmatigheden op het wegdek. Toen een groep van vijf mannen vervolgens schoten vanuit het bos losten, keerde hij zijn voertuig snel en reed terug naar zijn concessie.

Het bleef dit keer bij een poging, in tegenstelling tot woensdag 17 augustus toen een groep gewapende criminelen twee autobestuurders overviel en ze beroofde van hun persoonlijke spullen.

Ze lieten de slachtoffers gekneveld achter in het bos. Na de daad maakten de slachtoffers telefonisch contact op met de politie. Een van de slachtoffers had zijn mobiel bij zich, waarmee hij de politie nog kon bellen. De slachtoffers werden in het bos door de politie van Paranam gelokaliseerd en in veiligheid gebracht.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. Het onderzoek duurt voort.