22-jarige vrouw ontvoerd: verdachte klemgereden en aangehouden

Een 22-jarige vrouw is vrijdagmorgen door haar ex-partner tegen haar wil meegenomen in een wit gelakt voertuig. Dit gebeurde rond 10.00u aan de Vredeslustweg in Suriname.

Tijdens de daad zou de verdachte naar zeggen van buurtbewoners schoten hebben gelost. Hij was met de vrouw richting het Magentakanaal gereden. De ingeschakelde politie van Nieuwe Grond wist de verdachte klem te rijden en hem aan te houden.

Het 22-jarige slachtoffer S.D. bleef ongedeerd. Bij de verdachte J.J. (33). is er geen wapen aangetroffen. Het motief kan gezocht wordt in relationele sfeer. Vernomen wordt dat ze samen een kind hebben.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt over het lot van de verdachte beslist.