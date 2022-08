Uitzwaai party Damaru en Aptijt zaterdag 20 augustus in Almere

Na een aantal succesvolle optredens van Damaru en Aptijt in Nederland, is het weer tijd voor de heren om terug te gaan naar Suriname. Uiteraard hoort hier een uitzwaai party bij en wel een XXL editie welke op zaterdag 20 augustus plaatsvindt aan de Trekweg 21 te Almere.

De line-up bestaat naast Damaru & The Love Messengers en Aptijt ook uit Booster & The Message Band, Corona Band, Avion Boyz, One Man, DJ Quintern, DJ Lister en MC Sidney.

Kaarten voor dit speciale feest zijn online te koop hier via Eventbrite. Mis dit niet en regel vandaag nog je tickets.