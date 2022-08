Surinaamse Brouwerij produceert nu ook Heineken

Vanaf deze week wordt het wereldberoemde biermerk Heineken geproduceerd in Suriname door de Surinaamse Brouwerij. Voor nu alleen in beide blikverpakkingen 33cl en 50cl en vanaf midden november ook in de bekende groene flessen 25cl en 60cl. De lokaal geproduceerde blikverpakkingen van Heineken zijn te herkennen aan de tekst op de achterkant “gebrouwen door de Surinaamse Brouwerij N.V.,Paramaribo Suriname”.

Na de aanpassing van de Wet Bieraccijns uit 1955 door DNA in november 2021, is de Surinaamse Brouwerij onmiddelijk begonnen met de voorbereidingen en aanpassingen aan de brouwerij waar een grote investering mee gepaard is gegaan.

“Wij zijn er ontzettend trots op al bijna 67 jaar deel uit te maken van de Surinaamse samenleving en hopen dat nog heel lang te kunnen blijven doen”, aldus algemeen directeur Reinoud Ottervanger.

“Wij produceerden natuurlijk al verschillende producten, waaronder onze nationale trots Parbo Bier. Dat we nu ook Heineken lokaal kunnen

produceren is een hele grote mijlpaal voor ons en bevestigt de hoge kwaliteitsstandaarden van de producten die de Surinaamse Brouwerij produceert. De lokale productie van Heineken betekent dat het populaire bier nog verser zal smaken voor onze trouwe consumenten terwijl de superieure kwaliteit en vertrouwde smaak van Heineken gewaarborgd blijven. Het vaste receptuur met het gebruik van 100% natuurlijke ingredienten en de hoge

kwaliteitsstandaarden van Heineken die inmiddels gehanteerd worden in meer dan 192 landen gelden uiteraard ook in Suriname.

Ook laten wij zien dat wij vertrouwen hebben in de toekomst van Suriname en stimuleren wij lokale productie en werkgelegenheid. Lokale productie biedt ook exportmogelijkheden vanuit Suriname naar omringende landen. Doordat wij lokaal produceren kunnen wij als tegemoetkoming naar de samenleving ook de prijzen van Heineken met ruim 5% verlagen.

De lancering van de in Suriname geproduceerde Heineken flessen in november zullen wij groots vieren met de gehele samenleving! Bij de lancering zullen wij, net zoals bij de Djogo, statiegeld

introduceren waardoor alle flessen kunnen worden hergebruikt en niet meer in de prachtige Surinaamse natuur verdwijnen. Ook zullen de flessen geen plastic labels meer bevatten. We gaan dus echt helemaal groen!”

Opening nieuw hoofdkantoor

Ook is deze week het nieuwe hoofdkantoor van Surinaamse Brouwerij geopend, pal naast de brouwerij. Hier is bijna 2 jaar aan gewerkt door Surinaamse aannemers en werknemers. “Ook dit is een grote mijlpaal voor de Surinaamse Brouwerij”, zegt de directeur.

Ottervanger: “Het is voor ons van groot belang dat alle afdelingen vlak bij elkaar zitten in een prettige werkomgeving, zodat wij onze klanten en consumenten optimaal kunnen bedienen

met hoogwaardige drankproducten zoals Parbo, Heineken, Parbo Soda Water en onze Diageo producten zoals Johnny Walker, Smirnoff en Guinness. Zowel het lokaal produceren van Heineken als de opening van het nieuwe

hoofdkantoor laten zien dat wij heel veel vertrouwen hebben in de toekomst van Surinaamse Brouwerij en Suriname!”