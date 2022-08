Ondernemer bij thuiskomst overvallen; RBTP houdt snel vier verdachten aan

Een ondernemer in Suriname is afgelopen nacht bij thuiskomst aan de Julianastraat overvallen door drie criminelen, van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen. Ze namen ondermeer zijn tas mee.

Ook gingen de rovers vandoor met zijn mobiele telefoons. In zijn tas had het slachtoffer de dagopbrengst van zijn onderneming, te weten een geldbedrag groot 4.000 euro, meer dan 1.000 SRD en wat USD bewaard. Na de daad stapten de daders in een gereedstaande auto en reden weg.

De vrouw des huizes zegt in gesprek met Waterkant.Net, dat haar echtgenoot op dat moment thuis arriveerde. Hij deed net de poort dicht, toen twee gewapende mannen op hem afkwamen. Ze maakten de poort open en raakten in een worsteling met haar echtgenoot, waarbij een verdachte twee schoten loste.

“Gelukkig raakte niemand gewond”, zei de vrouw van het slachtoffer. Volgens de aangeefster hebben de daders haar man mishandeld en hem onder bedreiging van het wapen beroofd van zijn tas en een dikke halsketting.

De Surinaamse politie werd intussen ingeschakeld, die snel reageerde op de melding. Het lukte het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) om de verdachten klem te rijden. In de auto werden vijf verdachten onder wie een vrouw aangehouden waaronder Moreno P. (29), Gilbert P. alias Perfect (40), Rivando M. (23) en de vrouw Jeritsa B. (34).

Bij onderzoek in de auto en op de verdachten werden geld, een vuistvuurwapen en een halsketting aangetroffen. De verdachten werden overgedragen aan de politie van Centrum, die op haar beurt de zaak heeft overgedragen aan de recherche van Paramaribo.