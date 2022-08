Gewapende rover kort na beroving mobiele telefoon aangehouden

De 33-jarige Mitchell S. is dinsdag door de politie van Livorno in verzekering gesteld wegens beroving van een mobiele telefoon op straat.

Maandagavond rond 22.00u liep de aangever over de Livornoweg in Suriname. Hij hield zijn zaktelefoon in zijn hand, toen de verdachte gewapend met een mes op hem afkwam. Onder bedreiging van het mes rukte hij de telefoon weg en ging ermee vandoor.

De verdachte is kort daarna door de ingeschakelde politie aangehouden. Het mes en mobiele telefoon zijn op hem teruggevonden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Mitchell in verzekering gesteld.