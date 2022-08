‘Berichten over vervuild water zijn fake, SWM water veilig voor gebruik’

Opnieuw worden er door kwaadwilligen berichten via social media verspreid, over de betrouwbaarheid van het geproduceerde water van de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). Volgens personen die deze berichten verspreiden, zou het water virussen bevatten en niet betrouwbaar zijn voor consumptie.

In een persbericht heeft het waterbedrijf van Suriname laten weten dat SWM water nog steeds veilig is voor gebruik en dat zij zich als ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf bewust is van haar taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het leveren van betrouwbaar drinkwater.

“De reguliere metingen die door het laboratorium van het bedrijf worden uitgevoerd, gaan onverkort door, evenals de procedures die steeds moeten worden gevolgd bij het productie- en distributieproces ter bewaking van de kwaliteit van het voor de samenleving geproduceerde water”, meldt de SWM.

Een van deze procedures is bijvoorbeeld het toevoegen van chloor aan het drinkwater ter desinfectie bij een calamiteit of uit voorzorg. In alle gevallen zit de dosering van de SWM (0.02 mg — 2 mg) beneden de norm van de Wereld Gezondheidsorganisatie (0.05 — 5 mg) en is dus niet schadelijk voor de gezondheid.

De SWM doet een beroep op de Surinaamse gemeenschap om niet in te gaan op de negatieve berichtgeving via sociale media en bij onduidelijkheden of twijfels via de diverse kanalen vrij blijvend informatie op te vragen bij de SWM.

Inmiddels heeft de directie via de justitiële kanalen een onderzoek laten instellen naar de herkomst van de fake berichten.